"Аль-Хиляль" предложил 21-25 млн. фунтов за Кулибали

"Челси" получил официальное предложение от "Аль-Хиляля" из Саудовской Аравии о покупке защитника Калиду Кулибали.

Только накануне появилась информация, что Кулибали готов покинуть "Челси" после всего одного сезона в клубе и уже согласовал условия личного контракта с "Аль-Хилялем".



Как сообщает трансферный гуру Фабрицио Романо, сейчас "Аль-Хиляль" сделал следующий шаг и предложил за 31-летнего игрока сборной Сенегала 25-30 миллионов евро (21-25 млн. фунтов).



Это предложение ощутимо меньше тех 33 млн. фунтов, которые "Челси" заплатил "Наполи" за Кулибали прошлым летом, однако после невыразительного сезона в исполнении Калиду "синие" готовы довольствоваться и этим.



Помимо Кулибали, "Челси" собирается отправить в Саудовскую Аравию и вингера Хакима Зийеша, который находится на пороге договоренности с "Аль-Насром". Ожидается, что трансферы обоих игроков будут окончательно согласованы на стартовавшей неделе.