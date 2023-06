Светская хроника за понедельник

ПСЖ проявил интерес к Харри Кейну. Конор Галлахер может войти в сделку по Мойсесу Кайседо. "Арсенал" не готов платить за Кая Хаверца 70 миллионов фунтов. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за понедельник.

ПСЖ проявил интерес к нападающему "Тоттенхэма" Харри Кейну. (Relevo)



"Ливерпуль" по-прежнему заинтересован в полузащитнике "Баварии" Райане Гравенберхе. (Bild)



"Манчестер Юнайтед" сосредоточился на защитнике "Монако" Акселе Дисаси после того, как Ким Мин Джэ из "Наполи" выбрал "Баварию". (Fabrizio Romano)



"Юнайтед" был предложен нападающий "Бенфики" Гонсалу Рамуш, оцениваемый в 80 миллионов фунтов. (The Sun)



Голкипер Давид Де Хеа, вероятно, покинет "Юнайтед" летом. (Daily Mirror)



Защитник "Юнайтед" Эрик Байи вызывает интерес у "Реал Бетис". (Mundo Deportivo)



"Челси" сохраняет интерес к нападающему "Наполи" Виктору Осимхену, несмотря на близость трансфера Николя Джексона из "Вильярреала". (90min)



"Челси" планирует поспорить с "Ливерпулем" и "Барселоной" за полузащитника "Сельты" Габри Вейгу. (The Guardian)



Полузащитник "Челси" Конор Галлахер может войти в сделку по приобретению "синими" Мойсеса Кайседо из "Брайтона". (The Guardian)



"Челси" собирается продать нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга в один из саудовских клубов. (Mundo Deportivo)



"Арсенал" не готов заплатить за Кая Хаверца 70 млн. фунтов, в которые "Челси" оценивает немецкого нападающего. (Daily Mirror)



"Арсенал" опережает "Ньюкасл" в борьбе за вингера "Байера" Муссу Диаби. (L'Equipe)



"Арсенал" готов продать полузащитника Томаса Партея этим летом. (The Telegraph)



"Вест Хэм" готовит предложение о покупке полузащитника "Фулхэма" Жоау Палиньи. (Fabrizio Romano)



Нападающий "Вест Хэма" Джанлука Скамакка согласился на переход в "Рому" на правах аренды. (Football Insider)



Отчаявшись заполучить Николо Бареллу из "Интера", "Ньюкасл" готов вступить в борьбу за полузащитника "Ниццы" Кефрена Тюрама. (Football Insider)



Другое



Испанский тренер Луис Энрике, который не сумел договориться с "Челси" и "Тоттенхэмом", возглавит ПСЖ. (L'Equipe)



Бывший полузащитник "Челси" Эден Азар задумывается о завершении игровой карьеры после ухода из "Реала". (L'Equipe)



Легендарный комментатор Мартин Тайлер покидает Sky Sports. (Sky Sports)



Босса клуба Премьер-Лиги подозревают в изнасиловании несовершеннолетней. Сам инцидент случился много лет назад. (The Sun)