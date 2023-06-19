"Арсенал" отказался вернуть Алексиса Санчеса

Нападающий "Марселя" Алексис Санчес предложил свои услуги своему бывшему клубу "Арсеналу", но был отвергнут.

Ранее в своей карьере Санчес отыграл четыре ярких сезона за "Арсенал" забив 80 голов в 166 матчах. А летом 2018 Алексис отправился в "Манчестер Юнайтед", будучи обменянным на Генриха Мхитаряна.



В "Юнайтед" чилийский нападающий совершенно не оправдал ожиданий, забив только пять голов в 45 матчах.



Сезон 2022/23 Санчес провел в "Марселе", где обрел второе дыхание. Алексис отличился 18 раз в 44 матчах и помог французскому клубу занять третье место в Лиге 1, квалифицировавшись в Лигу Чемпионов.



Как утверждает чилийское издание La Tercera, недавно 34-летний Санчес связался с главным тренером "Арсенала" Микелем Артетой и выразил желание вернуться на "Эмирейтс".



Несмотря на то, что Санчес доступен свободным агентом, Артета отверг своего бывшего партнера по раздевалке. У Микеля другие планы на лето, и Алексису в них нет места.