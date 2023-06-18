Роджерс согласился вернуться в "Селтик"

Брендан Роджерс Брендан Роджерс согласился вернуться на должность главного тренера "Селтика".

В свой первый период работы в "Селтике" Роджерс завоевал семь трофеев, включая три требла подряд на внутренней арене.

Посреди сезона 2018/19 Роджерс — к разочарованию многих фанатов "Селтика" — покинул Глазго ради работы в "Лестере".

"Лестер" совершенно провалил сезон 2022/23, по итогам которого "лисы" вылетели из Премьер-Лиги. При этом Роджерс покинул клуб с "Кинг Пауэр" еще в начале апреля.

Тем временем, "Селтик" проводил в "Тоттенхэм" своего наставника Анге Постекоглу, и такое стечение обстоятельств позволяет Роджерсу вернуться в шотландский гранд.

По информации Sky Sports, 50-летний североирландец уже согласовал долгосрочный контракт и снова станет самым высокооплачиваемым тренером в истории клуба из Глазго.

Роджерс также получил от "Селтика" гарантии насчет того, что сможет укрепить состав команды под Лигу Чемпионов.


Метки Роджерс, Селтик, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 18.06.2023 22:00

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