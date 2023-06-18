"Бавария" близка к покупке Уолкера

"Бавария" близка к приобретению правого защитника "Манчестер Сити" Кайла Уолкера.

В данный момент у Уолкера остается только 12 месяцев по контракту, и "Сити" открыт к продаже 33-летнего игрока сборной Англии.



По информации Sky Sport Germany, "Бавария" значительно продвинулась в переговорах по бывшему игроку "Тоттенхэма" и "Шеффилд Юнайтед", но компромисс пока не достигнут.



Вместе с тем все стороны оптимистичны насчет заключения сделки, а Уолкер заинтересован в переезде в Мюнхен.



За интересом "Баварии" к Уолкеру стоит главный тренер мюнхенцев Томас Тухель, в прошлом возглавлявший "Челси".