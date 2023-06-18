Кулибали согласился перейти в "Аль-Хиляль"

Калиду Кулибали Защитник "Челси" Калиду Кулибали согласился перейти в "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии.

Кулибали присоединился к "Челси" только прошлым летом из "Наполи", но произвел неоднозначное впечатление, сыграв лишь 23 матча в Премьер-Лиге.

Как утверждает Goal, Кулибали может стать первым игроком, которого "Челси" сбросит со своей зарплатной ведомости после прихода Маурисио Почеттино на должность главного тренера.

Кулибали показалась заманчивой возможность последовать за Криштиану Роналду и Каримом Бензема на Ближний Восток, и 31-летний сенегалец уже согласовал условия личного контракта с "Аль-Хилялем".

Контракт Кулибали с "Челси" рассчитан до 2026 года, поэтому "Аль-Хилялю" придется выплатить "синим" компенсацию за Калиду.


Метки Аль-Хиляль, Кулибали, Челси

Автор mihajlo   

Дата 18.06.2023 20:00

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Последние комментарии:




  1. yela 18.06.2023 20:52 # yela
    Странно, что именно Кулибали не заиграл в АПЛ. С его то опытом и физухой.
    Саудиты вовремя взялись скупать все, что с именем в футболе.

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  2. meshuggah 18.06.2023 20:46 # meshuggah
    Полсостава чорли можно туда же плески

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  3. quickelf 18.06.2023 20:28 # quickelf
    ПроданО!

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  4. gucman 18.06.2023 20:12 # gucman
    Нормально Боэли нашёл рынок сбыта

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  5. bembo 18.06.2023 20:01 # bembo
    Еее6ооой ахахах бизнескарси камон красифффф

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