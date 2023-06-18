Защитник "Челси" Калиду Кулибали согласился перейти в "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии.

Кулибали присоединился к "Челси" только прошлым летом из "Наполи", но произвел неоднозначное впечатление, сыграв лишь 23 матча в Премьер-Лиге.



Как утверждает Goal, Кулибали может стать первым игроком, которого "Челси" сбросит со своей зарплатной ведомости после прихода Маурисио Почеттино на должность главного тренера.



Кулибали показалась заманчивой возможность последовать за Криштиану Роналду и Каримом Бензема на Ближний Восток, и 31-летний сенегалец уже согласовал условия личного контракта с "Аль-Хилялем".



Контракт Кулибали с "Челси" рассчитан до 2026 года, поэтому "Аль-Хилялю" придется выплатить "синим" компенсацию за Калиду.