Кулибали согласился перейти в "Аль-Хиляль"
Защитник "Челси" Калиду Кулибали согласился перейти в "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии.
Кулибали присоединился к "Челси" только прошлым летом из "Наполи", но произвел неоднозначное впечатление, сыграв лишь 23 матча в Премьер-Лиге.
Как утверждает Goal, Кулибали может стать первым игроком, которого "Челси" сбросит со своей зарплатной ведомости после прихода Маурисио Почеттино на должность главного тренера.
Кулибали показалась заманчивой возможность последовать за Криштиану Роналду и Каримом Бензема на Ближний Восток, и 31-летний сенегалец уже согласовал условия личного контракта с "Аль-Хилялем".
Контракт Кулибали с "Челси" рассчитан до 2026 года, поэтому "Аль-Хилялю" придется выплатить "синим" компенсацию за Калиду.
18.06.2023 20:00
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Странно, что именно Кулибали не заиграл в АПЛ. С его то опытом и физухой.
Саудиты вовремя взялись скупать все, что с именем в футболе.
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Полсостава чорли можно туда же плески
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ПроданО!
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Нормально Боэли нашёл рынок сбыта
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Еее6ооой ахахах бизнескарси камон красифффф
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