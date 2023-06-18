"Вулверхэмптон" согласовал продажу Невеша в "Аль-Хиляль"

"Вулверхэмптон" согласовал продажу своего капитана Рубена Невеша в "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии.

Согласно слухам, Невеш еще в прошлом месяце согласовал условия личного контракта с "Барселоной", однако каталонский клуб до сих пор не нашел денег для выкупа Рубена у "Вулверхэмптона".



Этой заминкой воспользовался "Аль-Хиляль", чье предложение в 47 миллионов фунтов о покупке 26-летнего полузащитника сборной Португалии было принято "волками", сообщает Sky Sports.



Сам Невеш открыт к переезду в Саудовскую Аравию, а согласование условий личного контракта видится формальностью, несмотря на недавнее интервью Рубена о том, что он хочет играть в Лиге Чемпионов.



В сезоне 2022/23 Невеш, чей контракт с "Вулверхэмптоном" истекает через 12 месяцев, забил шесть голов и отдал одну результативную передачу в 35 матчах Премьер-Лиги.