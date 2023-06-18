Пулишичу не удается найти себе другой клуб в Премьер-Лиге

У вингера "Челси" Кристиана Пулишича возникли проблемы с поиском нового пристанища в Премьер-Лиге.

С момента перехода из дортмундской "Боруссии" в 2019 году Пулишич отметился лишь 54 появлениями в стартовом составе "Челси" в рамках Премьер-Лиги. И дело не только в конкуренции, но и в собственных проблемах Кристиана со здоровьем.



Пулишич недоволен своей ситуацией с игровым временем на "Стэмфорд Бридж" и хочет сменить клуб этим летом. Приоритет Кристиана — остаться в Премьер-Лиге.



Однако Daily Mail утверждает, что другие клубы Премьер-Лиги довольно прохладно настроены к Пулишичу из-за зарплаты Кристиана в 200,000 фунтов в неделю. Никакой другой представитель высшего английского дивизиона не готов платить 24-летнему игроку сборной США так много.



В данный момент переход Пулишича в другой клуб Премьер-Лиги выглядит маловероятным. Кристиан вплотную займется своим будущим, когда исполнит долг перед национальной командой.