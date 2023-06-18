Партей может покинуть "Арсенал" этим летом

Полузащитник Томас Партей может покинуть "Арсенал" в это трансферное окно.

Этим летом "Арсенал" собирается кардинально обновить свою среднюю линию. "Канониры" уже ведут переговоры о покупке Деклана Райса из "Вест Хэма", а также имеют виды на Илкая Гюндогана из "Манчестер Сити", Мойсеса Кайседо из "Брайтона" и Ромео Лавиа из "Саутгемптона".



При этом Гранит Джака уже одной ногой находится в "Байере". Но он не единственный, кто может стать жертвой перестройки, затеянной главным тренером "Арсенала" Микелем Артетой.



Как утверждает трансферный гуру Фабрицио Романо, "Арсенал" также открыт к расставанию с Партеем. Контракт Томаса истекает в 2025 году, и у "канониров" нет планов предлагать 30-летнему ганцу новую сделку.



Некоторые клубы уже проявили свой интерес к Партею и сейчас обсуждают приобретение экс-игрока "Атлетико".



Добавим, в сезоне 2022/23 Партей был ключевым игроком "Арсенала", отметившись 28 появлениями в стартовом составе и забив три гола в рамках Премьер-Лиги.