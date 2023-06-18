Рэшфорд сможет стать самым высокооплачиваемым игроком в МЮ

"Манчестер Юнайтед" предложит нападающему Маркусу Рэшфорду стать самым высокооплачиваемым игроком в клубе.

В данный момент больше всех в "Юнайтед" получает Давид Де Хеа — 375,000 фунтов в неделю. Однако испанский голкипер либо согласится на понижение своей зарплаты до 200,000 фунтов каждые семь дней, либо покинет клуб в конце июня.



Что касается Рэшфорда, то от его действующего контракта с зарплатой в 200,000 фунтов в неделю остается только 12 месяцев, и расставание с Маркусом не входит в планы боссов "Юнайтед".



Как утверждает The Sun, "Юнайтед" готовится сделать Рэшфорду предложение о новом контракте с нынешней зарплатой Де Хеа в 375,000 фунтов в неделю.



Фактически клуб с "Олд Траффорд" хочет, чтобы два ведущих игрока обменялись зарплатой, и если насчет продления сотрудничества с Рэшфордом "красные дьяволы" уверены, то ситуация с Де Хеа выглядит гораздо более неопределенной.