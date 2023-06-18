"Сити" сделал запрос насчет Райса

Деклан Райс "Манчестер Сити" сделал запрос насчет приобретения полузащитника "Вест Хэма" Деклана Райса.

Ранее на текущей неделе "Вест Хэм" отклонил предложение "Арсенала" по Райсу в размере 80 миллионов фунтов.

"Канониры" по-прежнему считаются главным претендентом на Деклана, несмотря на то, что "молотобойцы" хотят за своего капитана не менее 100 млн. фунтов.

Однако сейчас в саге с Райсом случился новый поворот. По информации трансферного гуру Фабрицио Романо, в минувшую пятницу свой запрос насчет Деклана сделал "Сити".

"Сити" все еще ждет решения Илкая Гюндогана, чей контракт истекает в конце июня, и Райс как раз рассматривается "горожанами" на замену своему капитану.


Метки Вест Хэм, Манчестер Сити, Райс

Автор mihajlo   

Дата 18.06.2023 15:00

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Последние комментарии:




  1. moneycity 18.06.2023 15:12 # moneycity
    Кажется Райс поссыт на пуссинал, как Беллингем поссал на лгбтпуль.
    Оно и неудивительно, Реал и Манчестер Сити футбольные гранды с богатой историей.

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  2. tot35 18.06.2023 15:05 # tot35
    ПЧорт. Всё у Артеты ворует...

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