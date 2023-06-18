"Сити" сделал запрос насчет Райса
"Манчестер Сити" сделал запрос насчет приобретения полузащитника "Вест Хэма" Деклана Райса.
Ранее на текущей неделе "Вест Хэм" отклонил предложение "Арсенала" по Райсу в размере 80 миллионов фунтов.
"Канониры" по-прежнему считаются главным претендентом на Деклана, несмотря на то, что "молотобойцы" хотят за своего капитана не менее 100 млн. фунтов.
Однако сейчас в саге с Райсом случился новый поворот. По информации трансферного гуру Фабрицио Романо, в минувшую пятницу свой запрос насчет Деклана сделал "Сити".
"Сити" все еще ждет решения Илкая Гюндогана, чей контракт истекает в конце июня, и Райс как раз рассматривается "горожанами" на замену своему капитану.
18.06.2023 15:00
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Кажется Райс поссыт на пуссинал, как Беллингем поссал на лгбтпуль.
Оно и неудивительно, Реал и Манчестер Сити футбольные гранды с богатой историей.
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ПЧорт. Всё у Артеты ворует...
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