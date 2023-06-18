"Сити" сделал запрос насчет Райса

"Манчестер Сити" сделал запрос насчет приобретения полузащитника "Вест Хэма" Деклана Райса.

Ранее на текущей неделе "Вест Хэм" отклонил предложение "Арсенала" по Райсу в размере 80 миллионов фунтов.



"Канониры" по-прежнему считаются главным претендентом на Деклана, несмотря на то, что "молотобойцы" хотят за своего капитана не менее 100 млн. фунтов.



Однако сейчас в саге с Райсом случился новый поворот. По информации трансферного гуру Фабрицио Романо, в минувшую пятницу свой запрос насчет Деклана сделал "Сити".



"Сити" все еще ждет решения Илкая Гюндогана, чей контракт истекает в конце июня, и Райс как раз рассматривается "горожанами" на замену своему капитану.