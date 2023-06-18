"Арсенал" "очень близок" к покупке Хаверца
"Арсенал" "очень близок" к приобретению нападающего "Челси" Кая Хаверца.
В данный момент Хаверц находится на пороге предпоследнего года по своему контракту с "Челси", поэтому "синие", учитывая свою ситуацию с размером состава и финансовым фейр-плей, открыты к предложениям насчет Кая.
Только на днях появилась информация, что Хаверц стал целью для "Баварии", однако сейчас Sky Sport Germany утверждает, что "Арсенал" выигрывает борьбу за 24-летнего немца.
В данный момент переговоры "Арсенала" и "Челси" о стоимости Хаверца находятся в завершающей стадии. Клуб со "Стэмфорд Бридж" должен получить минимум 68 миллионов фунтов за Кая.
Сам Хаверц уже достиг принципиальной договоренности с "Арсеналом" об условиях личного контракта. Главный тренер "канониров" Микель Артета рассматривает Кая в качестве идеального партнера Габриэля Жезуса по линии нападения.
18.06.2023 14:00
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Последние комментарии:
Райс и Хаверц это круто реально, если перейдут
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Хаверц уже достиг принципиальной договоренности:
- хочу много денег
- мы подумаем
...
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