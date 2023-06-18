"Арсенал" "очень близок" к покупке Хаверца

Кай Хаверц "Арсенал" "очень близок" к приобретению нападающего "Челси" Кая Хаверца.

В данный момент Хаверц находится на пороге предпоследнего года по своему контракту с "Челси", поэтому "синие", учитывая свою ситуацию с размером состава и финансовым фейр-плей, открыты к предложениям насчет Кая.

Только на днях появилась информация, что Хаверц стал целью для "Баварии", однако сейчас Sky Sport Germany утверждает, что "Арсенал" выигрывает борьбу за 24-летнего немца.

В данный момент переговоры "Арсенала" и "Челси" о стоимости Хаверца находятся в завершающей стадии. Клуб со "Стэмфорд Бридж" должен получить минимум 68 миллионов фунтов за Кая.

Сам Хаверц уже достиг принципиальной договоренности с "Арсеналом" об условиях личного контракта. Главный тренер "канониров" Микель Артета рассматривает Кая в качестве идеального партнера Габриэля Жезуса по линии нападения.


Метки Арсенал, Хаверц, Челси

Автор mihajlo   

Дата 18.06.2023 14:00

Количество просмотров Просмотров: 716

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Последние комментарии:




  1. mancunia-planet 18.06.2023 14:14 # mancunia-planet
    Райс и Хаверц это круто реально, если перейдут

    (ответить)

  2. stamm 18.06.2023 14:10 # stamm
    Хаверц уже достиг принципиальной договоренности:
    - хочу много денег
    - мы подумаем
    ...

    (ответить)

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