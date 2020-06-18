"Юнайтед" готовит предложение в 45 млн. фунтов за Пикфорда

"Манчестер Юнайтед" готовит предложение в 45 миллионов фунтов о покупке голкипера "Эвертона" Джордана Пикфорда.

Будущее первого номера "Юнайтед" Давида Де Хеа остается в подвешенном состоянии. От контракта 32-летнего испанца остается менее двух недель.



Де Хеа хочет продлить свое пребывание в "Юнайтед", но не с понижением своей зарплаты с 375,000 до 200,000 фунтов в неделю, как предлагает клуб.



Вероятность ухода Де Хеа довольно высока, и главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг уже определил Пикфорда как свою приоритетную цель на замену Давиду.



С переходом в "Юнайтед" также связывают Андре Онана из "Интера", однако опыт выступлений в Премьер-Лиге и статус первого номера сборной Англии делают Пикфорда гораздо более привлекательной кандидатурой для "красных дьяволов".



Как утверждает Daily Star в эксклюзивном материале, свое предложение в 45 млн. фунтов по 29-летнему Пикфорду "Юнайтед" может направить уже на предстоящей неделе.



В случае перехода в "Юнайтед" Пикфорд сможет вдвое увеличить свою текущую зарплату в 100,000 фунтов в неделю.