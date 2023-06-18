Чалоба проведет встречу с "Интером"

Защитник "Челси" Трево Чалоба улетел в Италию — и не только для того, чтобы отдохнуть.

Несмотря на то, что временный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард оказывал большое доверие Чалобе в концовке сезона, перспективы Трево при новом наставнике "синих" Маурисио Почеттино туманны.



Чалоба отлично осведомлен, что Почеттино стремится сократить чрезвычайно раздутый размер команды, и 23-летний англичанин вполне может стать жертвой этой чистки.



Также Чалобе известно об интересе к нему со стороны "Интера", и Football.London утверждает, что Трево собирается провести встречу с представителями гранда Серии А во время своих итальянских каникул.



Намерения "Интера" насчет Чалобы самые серьезные. Главный тренер финалиста Лиги Чемпионов Симоне Индзаги убежден, что его схема и игровой стиль идеальны для Трево.