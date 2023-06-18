МЮ улучшит до 50 млн. фунтов предложение по Маунту

Мейсон Маунт На предстоящей неделе "Манчестер Юнайтед" собирается выдвинуть улучшенное до 50 миллионов фунтов предложение о покупке полузащитника "Челси" Мейсона Маунта.

В минувшую среду "Юнайтед" предложил за Маунта 40 млн. фунтов. "Челси" немедленно ответил отказом, хотя и открыт к продаже своего воспитанника, от контракта которого остается 12 месяцев.

По информации Daily Mail, в ближайшие дни "Юнайтед" предпримет вторую попытку заполучить Маунта, предложив за 24-летнего игрока сборной Англии уже 50 млн. фунтов.

Издание отмечает, что "Ливерпуль" завершил свой интерес к Маунту, и это делает "Юнайтед" абсолютным фаворитом в борьбе за Мейсона.

Маунт находится в системе "Челси" с шести лет. Всего Мейсон сыграл 195 матчей за родной клуб во всех соревнованиях, забив 33 гола и отдав 37 результативных передач.


Метки Манчестер Юнайтед, Маунт, Челси

Автор mihajlo   

Дата 18.06.2023 11:00

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  1. keane16 18.06.2023 12:24 # keane16
    Ну ебанутые, слов нет. Вон невеша бля берите за те же деньги и не ебите вола.

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  2. heyoung 18.06.2023 12:18 # heyoung
    В принципе не дорого

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  3. mancunia-planet 18.06.2023 11:08 # mancunia-planet
    Неужели так сильно хотят его подписать, для чего на какую позицию.

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