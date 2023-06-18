МЮ улучшит до 50 млн. фунтов предложение по Маунту
На предстоящей неделе "Манчестер Юнайтед" собирается выдвинуть улучшенное до 50 миллионов фунтов предложение о покупке полузащитника "Челси" Мейсона Маунта.
В минувшую среду "Юнайтед" предложил за Маунта 40 млн. фунтов. "Челси" немедленно ответил отказом, хотя и открыт к продаже своего воспитанника, от контракта которого остается 12 месяцев.
По информации Daily Mail, в ближайшие дни "Юнайтед" предпримет вторую попытку заполучить Маунта, предложив за 24-летнего игрока сборной Англии уже 50 млн. фунтов.
Издание отмечает, что "Ливерпуль" завершил свой интерес к Маунту, и это делает "Юнайтед" абсолютным фаворитом в борьбе за Мейсона.
Маунт находится в системе "Челси" с шести лет. Всего Мейсон сыграл 195 матчей за родной клуб во всех соревнованиях, забив 33 гола и отдав 37 результативных передач.
18.06.2023 11:00
Просмотров: 730
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Ну ебанутые, слов нет. Вон невеша бля берите за те же деньги и не ебите вола.
(ответить)
В принципе не дорого
(ответить)
Неужели так сильно хотят его подписать, для чего на какую позицию.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий