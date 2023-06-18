МЮ улучшит до 50 млн. фунтов предложение по Маунту

На предстоящей неделе "Манчестер Юнайтед" собирается выдвинуть улучшенное до 50 миллионов фунтов предложение о покупке полузащитника "Челси" Мейсона Маунта.

В минувшую среду "Юнайтед" предложил за Маунта 40 млн. фунтов. "Челси" немедленно ответил отказом, хотя и открыт к продаже своего воспитанника, от контракта которого остается 12 месяцев.



По информации Daily Mail, в ближайшие дни "Юнайтед" предпримет вторую попытку заполучить Маунта, предложив за 24-летнего игрока сборной Англии уже 50 млн. фунтов.



Издание отмечает, что "Ливерпуль" завершил свой интерес к Маунту, и это делает "Юнайтед" абсолютным фаворитом в борьбе за Мейсона.



Маунт находится в системе "Челси" с шести лет. Всего Мейсон сыграл 195 матчей за родной клуб во всех соревнованиях, забив 33 гола и отдав 37 результативных передач.