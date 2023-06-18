"Аль-Наср" обсуждает покупку Зийеша

"Аль-Наср" из Саудовской Аравии ведет переговоры о покупке вингера "Челси" Хакима Зийеша.

В завершившемся сезоне Зийеш был исключительно игроком ротации в "Челси", отметившись только шестью появлениями в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги.



Хаким не входит в планы нового главного тренера "Челси" Маурисио Почеттино — "синие" с радостью избавились бы от 30-летнего алжирца, чтобы укоротить свой состав и облегчить свою зарплатную ведомость.



Как сообщает трансферный гуру Фабрицио Романо, "Аль-Наср" уже значительно продвинулся в переговорах с Зийешем и озвучил Хакиму свое предложение.



Сам Зийеш открыт к переезду в Саудовскую Аравию, где ему готовы платить около 30 миллионов евро (26.7 млн. фунтов) в год.