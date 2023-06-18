Абрамович не отпускает деньги с продажи "Челси" в Украину

Роман Абрамович Бывший владелец "Челси" Роман Абрамович отказывается одобрять перевод денег с продажи лондонского клуба в Украину.

Буквально на текущей неделе стало известно, что из-за разногласий между Британией и Евросоюзом 2.3 млрд. фунтов с состоявшейся почти 13 месяцев назад продажи "Челси" до сих пор не дошли до Украины.

Однако разногласия государственных чиновников — это не единственная проблема. Daily Mail удалось выяснить, что для перевода денег в Украину с замороженного банковского счета требуется подпись Абрамовича, и Роман оную не дает.

Когда из-за введенных в отношении него санкций Абрамович был вынужден продать "Челси", Роман договорился с британским правительством, что вырученные деньги пойдут на поддержку всех пострадавших от войны в Украине.

И сейчас Абрамович настаивает на соблюдении этой договоренности, требуя часть денег выделить на поддержку россиян, которые тоже пострадали от военных действий.

Британское правительство и Евросоюз категорически против того, деньги с продажи "Челси" ушли в Россию, поэтому ситуация остается в подвешенном состоянии.

"Мы надеялись, что деньги будут переведены прошлым летом, затем мы надеялись на подвижки в январе".

"Сейчас мы надеемся, что деньги начнут поступать в Украину до зимнего похолодания ближе к концу года, но в данный момент нет никаких гарантий, что это произойдет", — цитирует свой источник издание.


Метки Абрамович, Челси

Автор mihajlo   

Дата 18.06.2023 09:00

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Последние комментарии:




  1. sausage 18.06.2023 10:55 # sausage
    Довольное лицо Романа Аркадьевича на фото - красиво, типа "а вы как хотели, уебаны?".

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  2. sausage 18.06.2023 10:54 # sausage
    Совсем ахуели и хохлы, и английские долбичи, которые за отправку денег на Украину топят. Мало того, что тупо отняли топовый актив у Абрамовича, так теперь ещё хотят и все договорённости по продаже в унитаз спустить. Кончи конченные, а ещё что-то про русских кукарекают. А хохлы вообще бомжи-попрошайки, ничего своего, только смотрят, где бы что-то выпросить или спиздить.

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  3. apl-nash 18.06.2023 10:49 # apl-nash
    Виват Владимир Владимирович! Виват Роман Аркадьевич! Виват Юрген Робертович!

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  4. apl-nash 18.06.2023 10:44 # apl-nash
    Красава, Аркадьич, респект. Окраинцы пусть Xуй пососут, не маленькие

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  5. chevamnada 18.06.2023 10:24 # chevamnada
    Кули спрашивать его, пересылайте деньги в Ураину без него!! Слава Украине! Ал&#1171;а Казахстан!

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  6. ar7em 18.06.2023 10:23 # ar7em
    а шо за расеяне пострадали от военных действий?

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  7. redman31 18.06.2023 10:07 # redman31
    Фапл тоже пострадал от нашествия этих хохлобеженцев и прочей сопутствующей им черни, так что деньги нужно пустить на развитие данного ресурса

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  8. ilovemanutd 18.06.2023 09:57 # ilovemanutd
    Что ж ты, фpаеp, сдал назад?

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  9. bmw-e34 18.06.2023 09:30 # bmw-e34
    Эх, Ромка, и дома не свой, и там - чужой))

    А ведь всё так радужно начиналось в тундре...

    Кстати о Якутии.
    Территории больше чем Европа
    Природных ресурсов ещё больше, чем в Европе.
    А уровень жизни в Якутии, чуть меньше чем, в кишлаках Таджикистана. Но всё это куйня, главное, что Крым Наш!!

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  10. tot35 18.06.2023 09:29 # tot35
    Членси такие членси)

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  11. electric 18.06.2023 09:26 # electric
    Лошпарь руснявый.

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