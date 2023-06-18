Абрамович не отпускает деньги с продажи "Челси" в Украину

Бывший владелец "Челси" Роман Абрамович отказывается одобрять перевод денег с продажи лондонского клуба в Украину.

Буквально на текущей неделе стало известно, что из-за разногласий между Британией и Евросоюзом 2.3 млрд. фунтов с состоявшейся почти 13 месяцев назад продажи "Челси" до сих пор не дошли до Украины.



Однако разногласия государственных чиновников — это не единственная проблема. Daily Mail удалось выяснить, что для перевода денег в Украину с замороженного банковского счета требуется подпись Абрамовича, и Роман оную не дает.



Когда из-за введенных в отношении него санкций Абрамович был вынужден продать "Челси", Роман договорился с британским правительством, что вырученные деньги пойдут на поддержку всех пострадавших от войны в Украине.



И сейчас Абрамович настаивает на соблюдении этой договоренности, требуя часть денег выделить на поддержку россиян, которые тоже пострадали от военных действий.



Британское правительство и Евросоюз категорически против того, деньги с продажи "Челси" ушли в Россию, поэтому ситуация остается в подвешенном состоянии.



"Мы надеялись, что деньги будут переведены прошлым летом, затем мы надеялись на подвижки в январе".



"Сейчас мы надеемся, что деньги начнут поступать в Украину до зимнего похолодания ближе к концу года, но в данный момент нет никаких гарантий, что это произойдет", — цитирует свой источник издание.