Абрамович не отпускает деньги с продажи "Челси" в Украину
Бывший владелец "Челси" Роман Абрамович отказывается одобрять перевод денег с продажи лондонского клуба в Украину.
Буквально на текущей неделе стало известно, что из-за разногласий между Британией и Евросоюзом 2.3 млрд. фунтов с состоявшейся почти 13 месяцев назад продажи "Челси" до сих пор не дошли до Украины.
Однако разногласия государственных чиновников — это не единственная проблема. Daily Mail удалось выяснить, что для перевода денег в Украину с замороженного банковского счета требуется подпись Абрамовича, и Роман оную не дает.
Когда из-за введенных в отношении него санкций Абрамович был вынужден продать "Челси", Роман договорился с британским правительством, что вырученные деньги пойдут на поддержку всех пострадавших от войны в Украине.
И сейчас Абрамович настаивает на соблюдении этой договоренности, требуя часть денег выделить на поддержку россиян, которые тоже пострадали от военных действий.
Британское правительство и Евросоюз категорически против того, деньги с продажи "Челси" ушли в Россию, поэтому ситуация остается в подвешенном состоянии.
"Мы надеялись, что деньги будут переведены прошлым летом, затем мы надеялись на подвижки в январе".
"Сейчас мы надеемся, что деньги начнут поступать в Украину до зимнего похолодания ближе к концу года, но в данный момент нет никаких гарантий, что это произойдет", — цитирует свой источник издание.
18.06.2023 09:00
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Последние комментарии:
Довольное лицо Романа Аркадьевича на фото - красиво, типа "а вы как хотели, уебаны?".
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Совсем ахуели и хохлы, и английские долбичи, которые за отправку денег на Украину топят. Мало того, что тупо отняли топовый актив у Абрамовича, так теперь ещё хотят и все договорённости по продаже в унитаз спустить. Кончи конченные, а ещё что-то про русских кукарекают. А хохлы вообще бомжи-попрошайки, ничего своего, только смотрят, где бы что-то выпросить или спиздить.
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Виват Владимир Владимирович! Виват Роман Аркадьевич! Виват Юрген Робертович!
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Красава, Аркадьич, респект. Окраинцы пусть Xуй пососут, не маленькие
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Кули спрашивать его, пересылайте деньги в Ураину без него!! Слава Украине! Алға Казахстан!
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а шо за расеяне пострадали от военных действий?
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Фапл тоже пострадал от нашествия этих хохлобеженцев и прочей сопутствующей им черни, так что деньги нужно пустить на развитие данного ресурса
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Что ж ты, фpаеp, сдал назад?
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Эх, Ромка, и дома не свой, и там - чужой))
А ведь всё так радужно начиналось в тундре...
Кстати о Якутии.
Территории больше чем Европа
Природных ресурсов ещё больше, чем в Европе.
А уровень жизни в Якутии, чуть меньше чем, в кишлаках Таджикистана. Но всё это куйня, главное, что Крым Наш!!
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Членси такие членси)
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Лошпарь руснявый.
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