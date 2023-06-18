"Челси" готовит предложение по Вейге

"Челси" готовит свое предложение о покупке полузащитника "Сельты" Габри Вейги.

После решения "Арсенала" отказаться от дальнейшей борьбы за Мойсеса Кайседо "Челси" стал главным претендентов на эквадорского полузащитника, которого "Брайтон" оценивает в 100 миллионов фунтов.



Однако одного Кайседо "Челси" мало, потому что "синие" готовятся проводить из клуба не только Нголо Канте, чей контракт истекает в конце июня, но и Матео Ковачича, Мейсона Маунта и Рубена Лофтус-Чика.



The Guardian ожидает, что в скором времени "Челси" выдвинет свое предложение по Вейге, чей контракт с "Сельтой" предусматривает отступные в 34 млн. фунтов.



Ранее 21-летнего испанца, который забил 11 голов и отдал четыре результативные передачи в 36 матчах завершившегося сезона Ла Лиги, также сватали в "Ливерпуль" и "Барселону".