"Лестер" назначил цену за Кастаня

Вылетевший из Премьер-Лиги "Лестер" установил цену в 15 миллионов евро (12.8 млн. фунтов) за защитника Тимоти Кастаня.

Ранее в июне появилась информация, что переговоры о покупке Кастаня начал "Арсенал". С помощью Тимоти главный тренер "канониров" Микель Артета хочет добавить конкуренции Бену Уайту и Такехиро Томиясу на правом фланге обороны.



По информации трансферного гуру Фабрицио Романо, "Арсенал" — не единственный претендент на Кастаня. Насчет 27-летнего бельгийца также обратился "Ювентус".



"Лестер" пока не получил предложений насчет Кастаня, но уже определился с ценой за Тимоти, рассчитывая выручить 12.8 млн. фунтов.