ПСЖ провел переговоры с Артетой
ПСЖ провел переговоры с главным тренером "Арсенала" Микелем Артетой.
В данный момент ПСЖ находится на пороге расставания со своим наставником Кристофом Гальтье, который, хоть и выиграл Лигу 1, но провалился в Лиге Чемпионов.
По информации RMC Sport, спортивный советник ПСЖ Луиш Кампуш уже побеседовал с Артетой, чей "Арсенал" большую часть сезона 2022/23 провел на вершине Премьер-Лиги, но в концовке уступил титул "Манчестер Сити".
Французское издание сразу уточняет, что Кампуш пессимистичен насчет приглашения Артеты, ожидая, что Микель сохранит верность "Арсеналу", с которым у него есть контракт до 2025 года.
41-летний испанец едва ли считает свою миссию в "Арсенале" выполненной, особенно в преддверии возвращения "канониров" в Лигу Чемпионов после шести лет перерыва.
Ожидается, что теперь ПСЖ сосредоточит свое внимание на главном тренере "Порту" Сержиу Консейсау, который в этот уикенд посетит Францию.
18.06.2023 06:00
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Долбоёбы. Запомните раз и навсегда. Микель Артета-это Арсен Венгер2
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