ПСЖ провел переговоры с Артетой

ПСЖ провел переговоры с главным тренером "Арсенала" Микелем Артетой.

В данный момент ПСЖ находится на пороге расставания со своим наставником Кристофом Гальтье, который, хоть и выиграл Лигу 1, но провалился в Лиге Чемпионов.



По информации RMC Sport, спортивный советник ПСЖ Луиш Кампуш уже побеседовал с Артетой, чей "Арсенал" большую часть сезона 2022/23 провел на вершине Премьер-Лиги, но в концовке уступил титул "Манчестер Сити".



Французское издание сразу уточняет, что Кампуш пессимистичен насчет приглашения Артеты, ожидая, что Микель сохранит верность "Арсеналу", с которым у него есть контракт до 2025 года.



41-летний испанец едва ли считает свою миссию в "Арсенале" выполненной, особенно в преддверии возвращения "канониров" в Лигу Чемпионов после шести лет перерыва.



Ожидается, что теперь ПСЖ сосредоточит свое внимание на главном тренере "Порту" Сержиу Консейсау, который в этот уикенд посетит Францию.