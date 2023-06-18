ПСЖ провел переговоры с Артетой

Микель Артета ПСЖ провел переговоры с главным тренером "Арсенала" Микелем Артетой.

В данный момент ПСЖ находится на пороге расставания со своим наставником Кристофом Гальтье, который, хоть и выиграл Лигу 1, но провалился в Лиге Чемпионов.

По информации RMC Sport, спортивный советник ПСЖ Луиш Кампуш уже побеседовал с Артетой, чей "Арсенал" большую часть сезона 2022/23 провел на вершине Премьер-Лиги, но в концовке уступил титул "Манчестер Сити".

Французское издание сразу уточняет, что Кампуш пессимистичен насчет приглашения Артеты, ожидая, что Микель сохранит верность "Арсеналу", с которым у него есть контракт до 2025 года.

41-летний испанец едва ли считает свою миссию в "Арсенале" выполненной, особенно в преддверии возвращения "канониров" в Лигу Чемпионов после шести лет перерыва.

Ожидается, что теперь ПСЖ сосредоточит свое внимание на главном тренере "Порту" Сержиу Консейсау, который в этот уикенд посетит Францию.


Метки Арсенал, Артета, ПСЖ, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 18.06.2023 06:00

Количество просмотров Просмотров: 454

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. tot35 18.06.2023 06:26 # tot35
    Долбоёбы. Запомните раз и навсегда. Микель Артета-это Арсен Венгер2

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: