"Тоттенхэм" выкупил Кулусевски у "Ювентуса"

"Тоттенхэм" подтвердил приобретение вингера Деяна Кулусевски у "Ювентуса" после 18 месяцев аренды.

После своего перехода в январе 2022 Кулусевски сыграл 57 матчей и забил семь голов за "Тоттенхэм" с учетом всех соревнований.



Сезон 2022/23 сложился для Деяна не так убедительно, как половина предыдущего, но "шпоры" все равно решили выкупить 23-летнего шведа.



Предполагается, что постоянный трансфер Кулусевски обошелся "Тоттенхэму" в 30 миллионов евро (25.7 млн. фунтов). Это чуть меньше той суммы, за которую "шпоры" были бы обязаны выкупить Деяна, если бы попали в Лигу Чемпионов.



Теперь у Кулусевски есть контракт с "Тоттенхэмом" до 2028 года. Деян становится первым приобретением "шпор" при Анге Постекоглу в качестве главного тренера.