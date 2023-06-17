"Ньюкасл" хочет купить Кукурелью
"Ньюкасл" добавил крайнего защитника "Челси" Марка Кукурелью в список своих трансферных целей на это лето.
Именно нынешний спортивный директор "Ньюкасла" Дэн Эшуорт привел Кукурелью в "Брайтон" из "Хетафе", когда трудился техническим директором "чаек".
Блестяще проявив себя в сезоне 2021/22, прошлым летом Кукурелья сменил "Брайтон" на "Челси" по сделке стоимостью 60 миллионов фунтов.
Завершившийся сезон Марк никак не может занести себе в актив, и Daily Mirror утверждает, что новоиспеченный главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино готов продать 24-летнего испанца для сокращения раздутого состава и облегчения зарплатной ведомости.
Эшуорт уже изучает возможность приглашения Кукурельи в "Ньюкасл", надеясь, что "Челси" согласится на компенсацию в 30 млн. фунтов.
17.06.2023 22:00
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надеясь, что "Челси" согласится на компенсацию в 30 млн. фунтов.
Идиоты за 30 лямов не кто его не отдаст! Зачем такие новости придумывать? для детейили для хейтеров местных? Здравый человек сразу понял что это желтуха!
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За 30 лямов его вряд-ли продадут. Не такой же он херовый, чтобы не дать еще один шанс при новом тренере
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Продано!
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