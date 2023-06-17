"Ньюкасл" хочет купить Кукурелью

"Ньюкасл" добавил крайнего защитника "Челси" Марка Кукурелью в список своих трансферных целей на это лето.

Именно нынешний спортивный директор "Ньюкасла" Дэн Эшуорт привел Кукурелью в "Брайтон" из "Хетафе", когда трудился техническим директором "чаек".



Блестяще проявив себя в сезоне 2021/22, прошлым летом Кукурелья сменил "Брайтон" на "Челси" по сделке стоимостью 60 миллионов фунтов.



Завершившийся сезон Марк никак не может занести себе в актив, и Daily Mirror утверждает, что новоиспеченный главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино готов продать 24-летнего испанца для сокращения раздутого состава и облегчения зарплатной ведомости.



Эшуорт уже изучает возможность приглашения Кукурельи в "Ньюкасл", надеясь, что "Челси" согласится на компенсацию в 30 млн. фунтов.