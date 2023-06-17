"Ньюкасл" хочет купить Кукурелью

Марк Кукурелья "Ньюкасл" добавил крайнего защитника "Челси" Марка Кукурелью в список своих трансферных целей на это лето.

Именно нынешний спортивный директор "Ньюкасла" Дэн Эшуорт привел Кукурелью в "Брайтон" из "Хетафе", когда трудился техническим директором "чаек".

Блестяще проявив себя в сезоне 2021/22, прошлым летом Кукурелья сменил "Брайтон" на "Челси" по сделке стоимостью 60 миллионов фунтов.

Завершившийся сезон Марк никак не может занести себе в актив, и Daily Mirror утверждает, что новоиспеченный главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино готов продать 24-летнего испанца для сокращения раздутого состава и облегчения зарплатной ведомости.

Эшуорт уже изучает возможность приглашения Кукурельи в "Ньюкасл", надеясь, что "Челси" согласится на компенсацию в 30 млн. фунтов.


Метки Кукурелья, Ньюкасл, Челси

Автор mihajlo   

Дата 17.06.2023 22:00

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  1. chelsiukpro 17.06.2023 22:29 # chelsiukpro
    надеясь, что "Челси" согласится на компенсацию в 30 млн. фунтов.

    Идиоты за 30 лямов не кто его не отдаст! Зачем такие новости придумывать? для детейили для хейтеров местных? Здравый человек сразу понял что это желтуха!

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  2. yela 17.06.2023 22:12 # yela
    За 30 лямов его вряд-ли продадут. Не такой же он херовый, чтобы не дать еще один шанс при новом тренере

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  3. danny949494 17.06.2023 22:07 # danny949494
    Продано!

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