Вальверде опроверг слухи насчет "Ливерпуля" и "Челси"

Полузащитник "Реала" Федерико Вальверде опроверг слухи о том, что он может перейти в "Ливерпуль" или "Челси" этим летом.

Ранее на текущей неделе "Реал" завершил приобретение Джуда Беллингема из дортмундской "Боруссии" за 115 миллионов фунтов.



Теперь Вальверде будет еще сложнее попадать в стартовый состав, вдобавок ветераны Тони Кроос и Лука Модрич решили остаться в "Реале". Несмотря на это, Федерико видит свое будущее в Мадриде и в Премьер-Лигу не собирается.



"Нет, нет — я остаюсь в Мадриде. Я стараюсь наслаждаться каждым моментом и хочу оставить свой след в лучшем клубе мира. Я хочу продолжать выигрывать трофеи для фанатов "Реала", — сообщил Вальверде ESPN Argentina.