"Челси" попросил Бареллу в обмен на Лукаку
"Челси" попросил полузащитника "Интера" Николо Бареллу в обмен на своего нападающего Ромелу Лукаку.
30-летний Лукаку едва завершил сезон аренды в "Интере" и не делает секрета из своего желания вернуться в итальянский клуб.
"Челси" уже сказал коллегам из "Интера", что продление аренды невозможно, и Ромелу покинет "Стэмфорд Бридж" только по постоянному трансферу.
Ключом к достижению компромисса двумя клубами может стать 26-летний Барелла, переговоры о покупке которого за 50 миллионов фунтов уже некоторое время ведет "Ньюкасл".
Как утверждает Corriere dello Sport, "синие" сами выразили готовность отдать Лукаку, если "Интер" взамен отправит в Лондон Бареллу.
Барелла был ключевым игроком "Интера" в завершившемся сезоне. Николо сыграл 52 матча за команду Симоне Индзаги, включая финал Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити", и забил девять голов.
17.06.2023 20:00
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30 см обмен на 10 см уахахаха
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