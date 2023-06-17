"Челси" попросил Бареллу в обмен на Лукаку

"Челси" попросил полузащитника "Интера" Николо Бареллу в обмен на своего нападающего Ромелу Лукаку.

30-летний Лукаку едва завершил сезон аренды в "Интере" и не делает секрета из своего желания вернуться в итальянский клуб.



"Челси" уже сказал коллегам из "Интера", что продление аренды невозможно, и Ромелу покинет "Стэмфорд Бридж" только по постоянному трансферу.



Ключом к достижению компромисса двумя клубами может стать 26-летний Барелла, переговоры о покупке которого за 50 миллионов фунтов уже некоторое время ведет "Ньюкасл".



Как утверждает Corriere dello Sport, "синие" сами выразили готовность отдать Лукаку, если "Интер" взамен отправит в Лондон Бареллу.



Барелла был ключевым игроком "Интера" в завершившемся сезоне. Николо сыграл 52 матча за команду Симоне Индзаги, включая финал Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити", и забил девять голов.