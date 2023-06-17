Райя призвал "Брентфорд" отпустить его

Давид Райя Голкипер "Брентфорда" Давид Райя призвал свой клуб отпустить его на повышение этим летом.

Как известно, Райя не собирается продлевать свой истекающий через год контракт, и "Брентфорд" готов продать своего первого номера, но требует 40 миллионов фунтов в качестве компенсации.

27-летний испанец, которого сватают в "Тоттенхэм", "Челси" и "Манчестер Юнайтед", находит такую цену завышенной и опасается, что с реализацией своих амбиций ему придется подождать один год.

"Я знаю о слухах насчет моего ухода. У меня есть некоторые варианты, но очевидно, что "Брентфорд" просит много денег за меня".

"Из-за этого клубы могут перехотеть покупать меня, из-за этого они могут переключиться на кого-нибудь еще. Но раз они так оценивают меня, это их право. У меня остается один год по контракту, и до тех пор я являюсь игроком "Брентфорда". Я ничего не могу с этим поделать".

"У меня есть амбиции, чтобы сделать следующий шаг в своей карьере. Я хочу выигрывать трофеи и сражаться в Европе в следующие пару лет. Мне уже 27, и я чувствую, что я на той стадии своей карьеры, когда хочу сделать этот шаг. У меня есть варианты, но это зависит не только от моих амбиций — также нужно, чтобы клуб отпустил меня", — сообщил Райя The Times.


Метки Брентфорд, Райя

Автор mihajlo   

Дата 17.06.2023 19:00

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