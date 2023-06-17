Райя призвал "Брентфорд" отпустить его

Голкипер "Брентфорда" Давид Райя призвал свой клуб отпустить его на повышение этим летом.

Как известно, Райя не собирается продлевать свой истекающий через год контракт, и "Брентфорд" готов продать своего первого номера, но требует 40 миллионов фунтов в качестве компенсации.



27-летний испанец, которого сватают в "Тоттенхэм", "Челси" и "Манчестер Юнайтед", находит такую цену завышенной и опасается, что с реализацией своих амбиций ему придется подождать один год.



"Я знаю о слухах насчет моего ухода. У меня есть некоторые варианты, но очевидно, что "Брентфорд" просит много денег за меня".



"Из-за этого клубы могут перехотеть покупать меня, из-за этого они могут переключиться на кого-нибудь еще. Но раз они так оценивают меня, это их право. У меня остается один год по контракту, и до тех пор я являюсь игроком "Брентфорда". Я ничего не могу с этим поделать".



"У меня есть амбиции, чтобы сделать следующий шаг в своей карьере. Я хочу выигрывать трофеи и сражаться в Европе в следующие пару лет. Мне уже 27, и я чувствую, что я на той стадии своей карьеры, когда хочу сделать этот шаг. У меня есть варианты, но это зависит не только от моих амбиций — также нужно, чтобы клуб отпустил меня", — сообщил Райя The Times.