Ромео Бекхэм остается во второй команде "Брентфорда"

Вторая команда "Брентфорда" заключила постоянный контракт с нападающим Ромео Бекхэмом.

Именно во второй команде "Брентфорда" Ромео провел вторую половину сезона 2022/23 на правах аренды из "Интер Майами", совладельцем которого является его отец Дэвид Бекхэм.



Бекхэм-младший забил один гол в 15 матчах и помог "пчелам" завоевать Кубок Премьер-Лиги. Этим 20-летний нападающий заслужил право остаться.



Сегодня "Брентфорд" официально объявил, что Ромео заключил контракт на один год с опцией продления на второй по инициативе клуба.



Добавим, свою карьеру Бекхэм-младший начинал в "Арсенале", откуда был отчислен в 2015 году. Ромео сделал паузу на пять лет и даже попробовал себя в теннисе, но затем снова решил стать профессиональным футболистом.