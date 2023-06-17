Ромео Бекхэм остается во второй команде "Брентфорда"

Ромео Бекхэм Вторая команда "Брентфорда" заключила постоянный контракт с нападающим Ромео Бекхэмом.

Именно во второй команде "Брентфорда" Ромео провел вторую половину сезона 2022/23 на правах аренды из "Интер Майами", совладельцем которого является его отец Дэвид Бекхэм.

Бекхэм-младший забил один гол в 15 матчах и помог "пчелам" завоевать Кубок Премьер-Лиги. Этим 20-летний нападающий заслужил право остаться.

Сегодня "Брентфорд" официально объявил, что Ромео заключил контракт на один год с опцией продления на второй по инициативе клуба.

Добавим, свою карьеру Бекхэм-младший начинал в "Арсенале", откуда был отчислен в 2015 году. Ромео сделал паузу на пять лет и даже попробовал себя в теннисе, но затем снова решил стать профессиональным футболистом.


Метки Бекхэм, Брентфорд, Интер Майами

Автор mihajlo   

Дата 17.06.2023 18:00

Количество просмотров Просмотров: 526

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. hammersmith 17.06.2023 18:47 # hammersmith
    В зашкварси этого дауна за 120 лямов с контрактом на 10 лет.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: