Ромео Бекхэм остается во второй команде "Брентфорда"
Вторая команда "Брентфорда" заключила постоянный контракт с нападающим Ромео Бекхэмом.
Именно во второй команде "Брентфорда" Ромео провел вторую половину сезона 2022/23 на правах аренды из "Интер Майами", совладельцем которого является его отец Дэвид Бекхэм.
Бекхэм-младший забил один гол в 15 матчах и помог "пчелам" завоевать Кубок Премьер-Лиги. Этим 20-летний нападающий заслужил право остаться.
Сегодня "Брентфорд" официально объявил, что Ромео заключил контракт на один год с опцией продления на второй по инициативе клуба.
Добавим, свою карьеру Бекхэм-младший начинал в "Арсенале", откуда был отчислен в 2015 году. Ромео сделал паузу на пять лет и даже попробовал себя в теннисе, но затем снова решил стать профессиональным футболистом.
17.06.2023 18:00
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В зашкварси этого дауна за 120 лямов с контрактом на 10 лет.
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