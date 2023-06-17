Эдегор открыт к новому контракту с "Арсеналом"
Капитан "Арсенала" Мартин Эдегор заявил, что он открыт к новому контракту с лондонским клубом.
Эдегор блестяще отыграл сезон 2022/23, забив 15 голов и отдав семь результативных передач в рамках Премьер-Лиги.
В прессе даже появились слухи, что Мартин может стать целью для ПСЖ, однако 24-летний норвежец не собирается уходить из "Арсенала" и даже готов продлить свой рассчитанный до 2025 года контракт.
"Я очень счастлив в "Арсенале" и надеюсь остаться здесь надолго. Давайте посмотрим, какой будет контрактная ситуация после окончания лета. Я не участвую в переговорах с "Арсеналом", это не мое дело. Спешки нет, от моего контракта остается еще много", — сообщил Эдегор TV2.
17.06.2023 17:00
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