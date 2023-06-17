"Сити" не будет стоять на пути у Силвы

"Манчестер Сити" не будет стоять на пути у своего полузащитника Бернарду Силвы, если тот пожелает покинуть клуб.

Политика главного тренера "Сити" Хосепа Гвардиолы такова, что он не держит в клубе игроков, которые не чувствуют себя счастливыми.



Что касается Силвы, то им, как и год назад интересуется "Барселона". Также 28-летний игрок сборной Португалии является целью для ПСЖ.



Чтобы покинуть "Сити", Силва должен подать прошение о трансфере и представить устраивающее "горожан" предложение другого клуба.



Впрочем, в идеале "Сити" хотел бы сохранить Силву и заключить с Бернарду новый долгосрочный контракт, сообщает Sky Sports.