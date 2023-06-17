"Челси" завершил интерес к Онана

Андре Онана "Челси" завершил свой интерес к голкиперу "Интера" Андре Онана.

Изначально "Челси" планировал обзавестись новым первым номером к следующему сезону и впервые обратился к "Интеру" насчет Онана еще в апреле.

Однако сейчас Evening Standard утверждает, что главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино и боссы клуба решили, что прочие позиции больше нуждаются в усилении, нежели последний рубеж.

Кроме того, "Интер" установил за Онана цену в 50 миллионов фунтов, что для "Челси чересчур, учитывая непопадание клуба в еврокубки и проблемы с финансовым фейр-плей.

Таким образом, "Челси" готов без борьбы уступить Онана "Манчестер Юнайтед", с главным тренером которого Эриком Тен Хагом камерунскому голкиперу довелось поработать в "Аяксе".

"Челси" все еще может купить нового голкипера этим летом, но это будет не Онана. На радаре у "синих" находятся Георгий Мамардашвили из "Валенсии", Грегор Кобель из дортмундской "Боруссии" и Давид Райя из "Брентфорда".


Метки Интер, Онана, Челси

Автор mihajlo   

Дата 17.06.2023 14:00

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Последние комментарии:




  1. skydreams 17.06.2023 14:46 # skydreams
    Норм, если не меньян, то пусть уже кепа дальше будет. Кепу на черного кепу менять это бред

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  2. hammersmith 17.06.2023 14:04 # hammersmith
    СОСАЛСИ СОСЕТ, ХАХОЛ ХРЮКАЕТ.

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