"Челси" завершил интерес к Онана
"Челси" завершил свой интерес к голкиперу "Интера" Андре Онана.
Изначально "Челси" планировал обзавестись новым первым номером к следующему сезону и впервые обратился к "Интеру" насчет Онана еще в апреле.
Однако сейчас Evening Standard утверждает, что главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино и боссы клуба решили, что прочие позиции больше нуждаются в усилении, нежели последний рубеж.
Кроме того, "Интер" установил за Онана цену в 50 миллионов фунтов, что для "Челси чересчур, учитывая непопадание клуба в еврокубки и проблемы с финансовым фейр-плей.
Таким образом, "Челси" готов без борьбы уступить Онана "Манчестер Юнайтед", с главным тренером которого Эриком Тен Хагом камерунскому голкиперу довелось поработать в "Аяксе".
"Челси" все еще может купить нового голкипера этим летом, но это будет не Онана. На радаре у "синих" находятся Георгий Мамардашвили из "Валенсии", Грегор Кобель из дортмундской "Боруссии" и Давид Райя из "Брентфорда".
17.06.2023 14:00
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Норм, если не меньян, то пусть уже кепа дальше будет. Кепу на черного кепу менять это бред
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СОСАЛСИ СОСЕТ, ХАХОЛ ХРЮКАЕТ.
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