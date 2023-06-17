Шейх Джассим может помочь МЮ заполучить Мбаппе

ПСЖ будет готов продать нападающего Килиана Мбаппе в "Манчестер Юнайтед", если шейху Джассиму удастся стать новым владельцем клуба с "Олд Траффорд".

Ранее на этой неделе стало известно, что 24-летний Мбаппе уведомил ПСЖ о своем решении не продлевать свой истекающий через год контракт.



Это не оставляет ПСЖ иного выбора, кроме как продать Мбаппе этим летом. Чемпионы Лиги 1 не собираются рисковать потерей игрока такого калибра бесплатно через 12 месяцев.



Главным претендентом на Мбаппе считается "Реал", однако у боссов ПСЖ очень непростые отношения с коллегами из Мадрида.



Как утверждает Daily Mirror, катарские владельцы ПСЖ предпочтут договориться по Мбаппе со своим соотечественником шейхом Джассимом, если тому удастся закрыть сделку по приобретению "Юнайтед" у семейства Глэйзеров.



"Юнайтед" отчаянно нуждается в бомбардире топ-уровня, однако трансферы Харри Кейна из "Тоттенхэма" и Виктора Осимхена из "Наполи" сейчас не выглядят реалистичными.