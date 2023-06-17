Саудиты могут купить "Шеффилд Юнайтед"

Вернувшийся в Премьер-Лигу "Шеффилд Юнайтед" может быть продан консорциуму из Саудовской Аравии.

Как сообщает Daily Star в эксклюзивном материале, нынешний владелец "Шеффилд Юнайтед" принц Абдулла решительно настроен продать свой клуб, получив максимальную цену.



По итогам сезона 2022/23 "клинки" вышли в Премьер-Лигу, заняв второе место в Чемпионшипе, и принц Абдулла считает этот момент подходящим, чтобы заключить сделку.



Длившиеся несколько месяцев переговоры с нигерийским бизнесменом Дози Ммобуози провалились, и сейчас принц Абдулла общается с инвесторами из Саудовской Аравии — а также с двумя консорциумами из Соединенных Штатов.



Продажа "Шеффилд Юнайтед" может принести принцу Абдулле около 140 миллионов фунтов. Если "клинки" не обзаведутся новым владельцем, то этим летом смогут потратить только 20 млн. фунтов на укрепление состава.