"Тоттенхэм" интересуется Адарабиойо

"Тоттенхэм" проявляет интерес к центральному защитнику "Фулхэма" Тосину Адарабиойо.

Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу намерен укрепить центр обороны своей новой команды этим летом, поскольку Клеман Лангле возвращается в "Барселону" после сезона аренды, а Давинсон Санчес, вероятно, будет продан.



По информации Sky Sports, Адарабиойо находится в шорт-листе "Тоттенхэма" из центральных защитников. Тосин является доморощенным игроком и соответствует тому профилю, на который ориентируется Постекоглу.



От контракта Адарабиойо остается всего один год, поэтому "Фулхэм" готов выслушать предложения насчет 25-летнего англичанина.



Сам Адарабиойо открыт к новому вызову в своей карьере после успешного сезона в составе команды Марку Силвы.