"Барселона" интересуется Ло Чельсо

Атакующий полузащитник "Тоттенхэма" Джовани Ло Чельсо вызывает интерес со стороны "Барселоны".

Сезон 2022/23 Ло Чельсо провел в "Вильярреале" на правах аренды, забив два гола и отдав три результативные передачи в рамках Ла Лиги.



Теперь Ло Чельсо возвращается в Северный Лондон, чтобы определиться со своим будущим, и Sky Sports утверждает, что 27-летний аргентинец может продолжить карьеру в "Барселоне".



Главный тренер "Барселоны" Хави является большим поклонником таланта Ло Чельсо, однако пока неясно, сможет ли каталонский клуб позволить себе покупку Джовани.



Хави намерен обзавестись минимум одним полузащитником этим летом. Помимо Ло Чельсо, у него на радаре находится Илкай Гюндоган, чей контракт с "Манчестер Сити" истекает в конце июня.