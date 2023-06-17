"Юнайтед" обсуждает выкуп сыновей Флетчера у "Сити"

"Манчестер Юнайтед" ведет переговоры о покупке сыновей своего технического директора и бывшего полузащитника Даррена Флетчера у "Манчестер Сити".

Как и многие бывшие игроки "Юнайтед", своих детей Флетчер отдал в академию "Сити". 16-летние полузащитники Джек и Тайлер считаются одними из лучших в своей возрастной группе.



По информации The Athletic, на прошлой неделе "Юнайтед" обратился к "Сити" насчет выкупа близнецов. Сейчас переговоры продолжаются, и "горожане" собираются потребовать внушительную компенсацию за своих воспитанников.



В данный момент Джек и Тайлер находятся на школьных контрактах, а профессиональные смогут заключить в марте 2024, когда им исполнится 17 лет.



Сами братья не испытывают особой преданности к "Сити" и предпочитают сделать следующий шаг в своих карьерах с помощью "Юнайтед", пойдя по стопам своего отца.



Добавим, что в феврале Джек и Тайлер сыграли друг против друга — в матче юношеских сборных Англии и Шотландии U-16. Свои международные карьеры братья решили связать с разными национальными командами.