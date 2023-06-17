"Юнайтед" обсуждает выкуп сыновей Флетчера у "Сити"

Даррен Флетчер "Манчестер Юнайтед" ведет переговоры о покупке сыновей своего технического директора и бывшего полузащитника Даррена Флетчера у "Манчестер Сити".

Как и многие бывшие игроки "Юнайтед", своих детей Флетчер отдал в академию "Сити". 16-летние полузащитники Джек и Тайлер считаются одними из лучших в своей возрастной группе.

По информации The Athletic, на прошлой неделе "Юнайтед" обратился к "Сити" насчет выкупа близнецов. Сейчас переговоры продолжаются, и "горожане" собираются потребовать внушительную компенсацию за своих воспитанников.

В данный момент Джек и Тайлер находятся на школьных контрактах, а профессиональные смогут заключить в марте 2024, когда им исполнится 17 лет.

Сами братья не испытывают особой преданности к "Сити" и предпочитают сделать следующий шаг в своих карьерах с помощью "Юнайтед", пойдя по стопам своего отца.

Добавим, что в феврале Джек и Тайлер сыграли друг против друга — в матче юношеских сборных Англии и Шотландии U-16. Свои международные карьеры братья решили связать с разными национальными командами.


Метки Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Флетчер

Автор mihajlo   

Дата 17.06.2023 09:00

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  1. alexomck 17.06.2023 09:51 # alexomck
    говорят что шотландцы жадные, но продать детей Сити... ему так сильно на опохмел не хватало?

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  2. shakur 17.06.2023 09:46 # shakur
    Ждём расследование Такера о торговле детьми Манчестером С.

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  3. alexomck 17.06.2023 09:36 # alexomck
    выкупают детей своих легенд, которые их продали за пару грошей шейхам - так благородно

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