"Арсенал" нацелился на Лавиа

"Арсенал" нацелился на полузащитника "Саутгемптона" Ромео Лавиа.

В данный момент "Арсенал" ведет переговоры о покупке Деклана Райса, за которого "Вест Хэм" надеется выручить минимум 100 миллионов фунтов.



Главный тренер "Арсенала" Микель Артета хочет обзавестись двумя полузащитниками этим летом, но позволить себе еще и Мойсеса Кайседо из "Брайтона" "канониры" не могут.



Поэтому "Арсенал" готов без борьбы уступить Кайседо "Челси", сосредоточившись на 19-летнем Лавиа, чей "Саутгемптон" покинул Премьер-Лигу по итогам сезона 2022/23.



Лавиа только прошлым летом перебрался в "Саутгемптон" из "Манчестер Сити" за 10.5 млн. фунтов. Ромео проявил себя с лучшей стороны в этом сезоне, несмотря на печальный для "святых" итог.



Лавиа также интересен "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпулю" и оценивается в 45 млн. фунтов. "Сити" принадлежит опция выкупа бельгийца, но "горожане" ей пользоваться не планируют, сообщает The Guardian.