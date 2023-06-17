"Тоттенхэм" близок к выкупу Кулусевски

"Тоттенхэм" близок к выкупу вингера Деяна Кулусевски у "Ювентуса" за 30 миллионов евро (25.7 млн. фунтов).

В январе 2022 "Тоттенхэм" взял Кулусевски в 18-месячную аренду за 10 млн. евро (8.6 млн. фунтов), и Деян сразу же принялся проявлять себя, забив пять голов и отдав восемь результативных передач в 18 матчах Премьер-Лиги сезона 2021/22.



Тогда Кулусевски помог "Тоттенхэму" финишировать в топ-4 Премьер-Лиги, но эту кампанию Деян провел значительно хуже, отличившись лишь дважды в 30 матчах высшего дивизиона.



"Тоттенхэм" был бы обязан выкупить Кулусевски, если бы квалифицировался в Лигу Чемпионов, но "шпоры" заняли только восьмое место в завершившемся сезоне. Несмотря на это, лондонский клуб решил сохранить Деяна.



Как сообщает talkSPORT, в результате переговоров "Тоттенхэму" удалось сбить цену за 23-летнего игрока сборной Швеции до 25.7 млн. фунтов. В ближайшее время сделка будет подтверждена.