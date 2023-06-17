"Бавария" вступила в борьбу за Хаверца
"Бавария" вступила в борьбу за нападающего "Челси" и сборной Германии Кая Хаверца.
Ранее на текущей неделе свое предложение о покупке Хаверца сделал "Арсенал". "Челси" открыт к продаже Кая, который вступает в предпоследний год по своему контракту.
Однако теперь у "Арсенала" появился серьезный конкурент. Еще несколько недель назад "Бавария" не рассматривала Хаверца в качестве своей трансферной цели, но главный тренер мюнхенцев Томас Тухель изменил планы своего клуба.
Теперь "Бавария" видит в Хаверце реальную альтернативу нападающему "Айнтрахта" Рандалю Коло-Муани, переговоры по которому находятся на грани провала.
Sky Sport Germany уточняет, что в данный момент "Арсенал" остается фаворитом в борьбе за Хаверца, и "Баварии" придется потрудиться, чтобы заполучить 24-летнего немца.
17.06.2023 06:00
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Гейгуннеры скажут не нужен был.
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