"Бавария" вступила в борьбу за Хаверца

"Бавария" вступила в борьбу за нападающего "Челси" и сборной Германии Кая Хаверца.

Ранее на текущей неделе свое предложение о покупке Хаверца сделал "Арсенал". "Челси" открыт к продаже Кая, который вступает в предпоследний год по своему контракту.



Однако теперь у "Арсенала" появился серьезный конкурент. Еще несколько недель назад "Бавария" не рассматривала Хаверца в качестве своей трансферной цели, но главный тренер мюнхенцев Томас Тухель изменил планы своего клуба.



Теперь "Бавария" видит в Хаверце реальную альтернативу нападающему "Айнтрахта" Рандалю Коло-Муани, переговоры по которому находятся на грани провала.



Sky Sport Germany уточняет, что в данный момент "Арсенал" остается фаворитом в борьбе за Хаверца, и "Баварии" придется потрудиться, чтобы заполучить 24-летнего немца.