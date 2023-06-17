"Челси" договорился с Николя Джексоном

"Челси" согласовал условия личного контракта с нападающим "Вильярреала" Николя Джексоном.

Об интересе "Челси" к Джексону стало известно только на этой неделе. "Синие" сосредоточились на Николя как на более реалистичном варианте вместо дорогостоящего Виктора Осимхена из "Наполи".



Как сообщает The Athletic, сейчас "Челси" и Джексон договорились по всем пунктам. С остальным проблем не возникнет, потому что контракт Николя с "Вильярреалом" предусматривает отступные в 35 миллионов евро (29.8 млн. фунтов).



Джексон находится в системе "Вильярреала" с 2019 года, в Ла Лиге дебютировав в 2021. В завершившемся сезоне 21-летний сенегалец забил 13 голов в 38 матчах за испанский клуб.