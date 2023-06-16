Англичане разгромили сборную Мальты

Сборная Англии одержала третью подряд победу в отборе к Евро-2024, разгромив на выезде Мальту со счетом 0:4.

Ярко проявившийся себя в концовке сезона в качестве полузащитника Трент Александер-Арнольд получил место в центре поля "трех львов", расположившись рядом с Декланом Райсром и Джорданом Хендерсоном. На роль партнера Харри Магуайра по центру обороны был снаряжен Марк Гехи. Также свой шанс получил Джеймс Мэддисон.



Оборона мальтийцев продержалась только восемь минут, по истечении которых Букайо Сака ворвался в штрафную с правого фланга и выполнил прострел к воротам. Защитник Фердинандо Апап не позволил мячу дойти до Харри Кейна, совершив автогол — 0:1.



Затем англичане взяли продолжительную паузу, взорвавшись на 28-й минуте. Александер-Арнольд подхватил отскочивший мяч на подступах к штрафной и нанес крученый удар в угол ворот — 0:2.



Почти сразу Кейн нарвался на фол в чужой штрафной и сам же реализовал назначенный пенальти — 0:3.



Во втором тайме англичане продолжали владеть инициативой и оказывать давление, но играли довольно беззубо, не демонстрируя особого рвения. Вдобавок последовали многочисленные замены.



И все же вторые 45 минут не стали пустой тратой времени. В концовке в ворота хозяев был назначен пенальти за игру рукой, и вышедший на замену Каллум Уилсон установил окончательный счет — 0:4.



Англичане предсказуемо легко победили, продлив свою победную серию в отборе к Евро-2024 до трех матчей. Через три дня подопечных Гарета Саутгейта ждет Северная Черногория на "Уэмбли".



Сборная Мальты — сборная Англии — 0:4 (0:3)



Голы: Апап 8 (авт) Александер-Арнольд 28, Кейн 31 (пен), Уилсон 83 (пен).



Англия: Пикфорд, Триппьер, Гехи, Магуайр, Шоу (Мингс 60), Райс, Хендерсон (Рэшфорд 60), Александер-Арнольд, Сака (Фоден 45), Кейн (Уилсон 60), Мэддисон (Эзе 70).