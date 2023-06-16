Мончи назначен президентом "Виллы" по футбольным операциям

"Астон Вилла" официально подтвердила переход в клуб спортивного директора "Севильи" Мончи.

В недавнем прошлом "Вилла" была на пороге назначения Матеу Алемани, но тот в последний момент передумал и остался в "Барселоне".



После неудачи с Алемани "Вилла" переключилась на Мончи, который заслужил репутацию трансферного гуру своей работой в "Севилье". На сей раз у бирмингемского клуба все получилось.



В своем официальном заявлении "Вилла" сообщает, что Мончи становится президентом по футбольным операциям и будет напрямую отчитываться владельцам клуба Нассефу Савирису и Уэсу Эденсу.



Мончи будет отвечать за все футбольные вопросы, плотно взаимодействуя с главным тренером Унаи Эмери, с которым он на протяжении трех лет работал в "Севилье".



"После столь многих лет в "Севилье" и завоевания нескольких европейских трофеев с клубом моей жизни я предвкушаю развитие недавних успехов "Астон Виллы" и хочу обеспечить дальнейший рост и развитие этого колоссального клуба", — сообщил Мончи.



Мончи приступит к исполнению своих обязанностей на "Вилла Парк" в июле, когда получит разрешение на работу.