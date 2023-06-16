Кайл Уолкер ведет переговоры с "Баварией"

"Бавария" задумывается о приобретении правого защитника "Манчестер Сити" Кайла Уолкер.

Уолкер не попал в стартовый состав "Сити" на финал Лиги Чемпионов против "Интера" в прошлый уикенд, и сейчас от контракта Кайла с "горожанами" остается только 12 месяцев.



Ранее на этой неделе Уолкера связывали с возвращением в его родной "Шеффилд Юнайтед", а The Athletic утверждает, что еще одним возможным направлением для 33-летнего англичанина является "Баварии".



По информации авторитетного издания, Уолкер уже ведет переговоры с "Баварией" насчет своего переезда в Мюнхен. Компромисс двух клубов о стоимости Кайла видится формальностью.



В сезоне 2022/23 Уолкер сыграл 39 матчей за "Сити" во всех соревнованиях, причем на 31 из них экс-игрок "Тоттенхэма" выходил в стартовом составе.



Добавим, основным правым защитником "Баварии" в завершившемся сезоне был Бенжамен Павар, который сказал клубу, что не будет продлевать свой контракт, и теперь, вероятно, будет продан этим летом.