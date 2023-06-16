"Лестер" забрал ассистента Гвардиолы

"Лестер" подтвердил назначение Энцо Марески своим новым главным тренером вместо провалившего задачу по продлению прописки в Премьер-Лиге Дина Смита.

Мареска согласовал с "Лестером" контракт до 2026 года и немедленно приступает к подготовке к новому сезону Чемпионшипа.



43-летний итальянец переходит к "лисам" из "Манчестер Сити", где он ассистировал Хосепу Гвардиоле и где только на прошлой неделе отпраздновал завоевание требла.



Для Марески это будет второй опыт работы главным тренером после неудачной попытки поднять "Парму" в Серию А.



С Чемпионшипом Мареска тоже уже знаком. Энцо здесь выступал в качестве игрока "Вест Бромвича" до отъезда в "Ювентус" 23 года назад.