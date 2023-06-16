Давинсон Санчес решил уйти из "Тоттенхэма"

Защитник "Тоттенхэма" Давинсон Санчес решил покинуть лондонский клуб этим летом.

27-летний игрок сборной Колумбии сыграл свыше 200 матчей за "Тоттенхэм" после своего перехода из "Аякса" в 2017 году.



Сейчас от контракта Санчеса остается 12 месяцев, и Давинсон решил двигаться дальше, сообщает Daily Mail со ссылкой на колумбийскую прессу.



К такому решению Санчеса подтолкнул дефицит игровых минут. В завершившемся сезоне Давинсон отметился только восемью появлениями в стартовом составе "шпор" в рамках Премьер-Лиги.



Санчес уже отдал соответствующие инструкции своим агентам, которые в ближайшее время встретятся с боссами "Тоттенхэма", чтобы обсудить стратегию расставания.



К Санчесу существует интерес со стороны клубов Премьер-Лиги, однако Давинсон предпочитает продолжить карьеру за рубежом.