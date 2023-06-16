"Брайтон" подписал Дауда

"Брайтон" официально объявил о переходе в клуб полузащитника дортмундской "Боруссии" и сборной Германии Махмуда Дауда.

Дауд согласовал с "Брайтоном" контракт до 2027 года и присоединится к команде Роберто Де Дзерби, когда истечет его соглашение с "Боруссией" в конце июня.



Таким образом, 27-летний немец становится третьим новичком "Брайтона" в это трансферное окно после купленного у "Уотфорда" за рекордные 30 миллионов фунтов Жоао Педро и приглашенного свободным агентом из "Ливерпуля" Джеймса Милнера.



Дауд выступал в Дортмунде с 2017 года, сыграв 141 матч. Правда, прошлым летом Махмуд перенес операцию на плече и в этом сезоне отметился только 10 появлениями на поле.



Опытный Дауд поможет "Брайтону" в Лиге Европе, а также сгладит потерю Алексиса Макаллистера, проданного в "Ливерпуль".



"Уверен, он станет игроком топ-уровня для нас. Я в восторге от того, что получил Махмуда в свою команду. Я хотел его, еще когда работал в "Сассуоло", — заявил Де Дзерби.