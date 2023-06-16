Райс хочет только в "Арсенал"

Полузащитник "Вест Хэма" Деклан Райс по-прежнему предпочитает перейти в "Арсенал", несмотря на интерес других клубов.

Накануне "Вест Хэм" ответил отказом на стартовое предложение "Арсенала" в 80 миллионов фунтов о покупке Райса. В ближайшее время "канониры" должны предпринять вторую попытку.



"Молотобойцы" по-прежнему ожидают, что в борьбу за Райса вступят другие клубы, включая "Манчестер Сити" и "Челси", но сам Деклан уже давно определился со своими предпочтениями.



Как сообщает Evening Standard, Райс видит свое будущее только в "Арсенале". Деклан очарован планами главного тренера "канониров" Микеля Артеты на него.



Вариант с заключением нового контракта с "Вест Хэмом" Райс не рассматривает. Ранее 24-летний англичанин отклонил предложение своего клуба о новой сделке с зарплатой в 200,000 фунтов в неделю.