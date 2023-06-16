Маунт останется в "Челси" на сезон 2023/24, если МЮ не согласует его трансфер

Полузащитник Мейсон Маунт готов остаться в "Челси" на заключительный год по своему контракту, если переговоры о его переходе в "Манчестер Юнайтед" провалятся.

Ранее на этой неделе "Челси" отклонил предложение "Юнайтед" о покупке Маунта в размере 40 миллионов фунтов. По слухам, "синие" хотят за своего воспитанника 60 или даже 70 млн. фунтов.



Как видно, разногласия двух клубов довольно велики. "Юнайтед" не горит желанием переплачивать за игрока, от контракта которого остается только 12 месяцев.



Несмотря на интерес к Маунту со стороны других клубов, включая "Ливерпуль", "Арсенал" и "Ньюкасл", Мейсон всерьез рассматривает только вариант с "Юнайтед".



Как утверждает Evening Standard, 24-летний англичанин предпочитает провести сезон 2023/24 в "Челси", если "Юнайтед" не сможет согласовать его трансфер этим летом.



Маунт ожидает, что при таком раскладе "Юнайтед" вернется за ним через год, когда Мейсон станет свободным агентом.