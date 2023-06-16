Маунт останется в "Челси" на сезон 2023/24, если МЮ не согласует его трансфер
Полузащитник Мейсон Маунт готов остаться в "Челси" на заключительный год по своему контракту, если переговоры о его переходе в "Манчестер Юнайтед" провалятся.
Ранее на этой неделе "Челси" отклонил предложение "Юнайтед" о покупке Маунта в размере 40 миллионов фунтов. По слухам, "синие" хотят за своего воспитанника 60 или даже 70 млн. фунтов.
Как видно, разногласия двух клубов довольно велики. "Юнайтед" не горит желанием переплачивать за игрока, от контракта которого остается только 12 месяцев.
Несмотря на интерес к Маунту со стороны других клубов, включая "Ливерпуль", "Арсенал" и "Ньюкасл", Мейсон всерьез рассматривает только вариант с "Юнайтед".
Как утверждает Evening Standard, 24-летний англичанин предпочитает провести сезон 2023/24 в "Челси", если "Юнайтед" не сможет согласовать его трансфер этим летом.
Маунт ожидает, что при таком раскладе "Юнайтед" вернется за ним через год, когда Мейсон станет свободным агентом.
16.06.2023 17:00
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Последние комментарии:
Майнт сейчас долечит свою пятую точку и снова будет е6ать всех на футбольном поле!
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Надо же, МЮ не горит желанием переплачивать
Там времени ещё предостаточно, пока ничего не ясно.
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Может за этот год Почеттино сможет его убедить подписать новый контракт?
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красиво нассал на скузню и арсосал. через год бесплатно заверните)
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