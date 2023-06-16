Маунт останется в "Челси" на сезон 2023/24, если МЮ не согласует его трансфер

Мейсон Маунт Полузащитник Мейсон Маунт готов остаться в "Челси" на заключительный год по своему контракту, если переговоры о его переходе в "Манчестер Юнайтед" провалятся.

Ранее на этой неделе "Челси" отклонил предложение "Юнайтед" о покупке Маунта в размере 40 миллионов фунтов. По слухам, "синие" хотят за своего воспитанника 60 или даже 70 млн. фунтов.

Как видно, разногласия двух клубов довольно велики. "Юнайтед" не горит желанием переплачивать за игрока, от контракта которого остается только 12 месяцев.

Несмотря на интерес к Маунту со стороны других клубов, включая "Ливерпуль", "Арсенал" и "Ньюкасл", Мейсон всерьез рассматривает только вариант с "Юнайтед".

Как утверждает Evening Standard, 24-летний англичанин предпочитает провести сезон 2023/24 в "Челси", если "Юнайтед" не сможет согласовать его трансфер этим летом.

Маунт ожидает, что при таком раскладе "Юнайтед" вернется за ним через год, когда Мейсон станет свободным агентом.


Метки Манчестер Юнайтед, Маунт, Челси

Автор mihajlo   

Дата 16.06.2023 17:00

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  1. h22o 16.06.2023 17:29 # h22o
    Майнт сейчас долечит свою пятую точку и снова будет е6ать всех на футбольном поле!

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  2. mancunia-planet 16.06.2023 17:13 # mancunia-planet
    Надо же, МЮ не горит желанием переплачивать
    Там времени ещё предостаточно, пока ничего не ясно.

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  3. suddenly 16.06.2023 17:04 # suddenly
    Может за этот год Почеттино сможет его убедить подписать новый контракт?

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  4. narcot 16.06.2023 17:03 # narcot
    красиво нассал на скузню и арсосал. через год бесплатно заверните)

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