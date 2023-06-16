Анонс матча Мальта — Англия

Джек Грилиш и Фил Фоден В пятницу вечером сборная Англии возобновит свой путь в отборе к Евро-2024, сыграв на выезде с Мальтой.

Завершив выступление на предыдущем большом турнире, ЧМ-2022, на стадии четвертьфинала, англичане очень уверенно стартовали в отборе к Евро-2024.

Выиграв оба первых матча, сейчас команда Гарета Саутгейта возглавляет Группу С, тогда как Мальта находится на дне с нулем очков.

- Мальта проиграла все пять своих матчей против Англии с общим счетом 1:14. Последняя из этих пяти встреч случилась в сентябре 2017, когда родоначальники футбола одержали победу 4:0 в отборе к ЧМ-2018.

- Единственным голом, пропущенным Англией от Мальты, стал автогол голкипера Ричарда Райта в товарищеском матче в Та-Кали в июне 2000 (1:2).

- В своих 226 матчах в отборах к Чемпионатам Мира или Чемпионатам Европы мальтийцы одержали только семь побед (26 ничьих, 193 поражения).

- Англия выиграла 19 из своих 20 последних отборочных матчей к Чемпионатам Европы. Единственным исключением стало поражение 2:1 в гостях у Чехии в октябре 2019.

- Мальта проиграла все три последних матча во всех соревнованиях, хотя до того — только три из восьми (4 победы, 1 ничья).

- Англичане не проиграли ни одного из 29 последних матчей во всех соревнованиях, когда они забивали первыми (27 побед, 2 ничьи), причем в 24 из них они не пропускали.

- Капитан англичан Харри Кейн забивал в 13 из своих 15 матчах в отборах к Чемпионатам Европы (всего 17 голов).

Относительно своей оригинальной заявки из 25 игроков англичане недосчитались Льюиса Данка и Джуда Беллингема. Также Саутгейту и его тренерскому штабу предстоит оценить состояние Кайла Уолкера, Джека Грилиша, Джона Стоунса, Фила Фодена и Калвина Филлипса, которые позже всех прибыли в расположение сборной из-за занятости в финале Лиги Чемпионов. Леви Колуилл был привлечен к тренировкам первой команды из молодежной.

Евро-2024. Отборочный турнир. Группа C
Сборная Мальты — сборная Англии
Та-Кали. Стадион "Та-Кали". 21:45 Онлайн-трансляция Прогноз


Метки анонс матча, сборная Англии, сборная Мальты

Автор mihajlo   

Дата 16.06.2023 16:00

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Последние комментарии:




  1. narcot 16.06.2023 16:51 # narcot
    ухахахахаххахахахахахаахахахх))))))




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  2. narcot 16.06.2023 16:50 # narcot
    друзья в мордоре




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  3. moneycity 16.06.2023 16:26 # moneycity
    Щёлкаем эти обоссанные кинжалы как орешки)

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  4. narcot 16.06.2023 16:22 # narcot
    ухахахахаха) почти легендарное "экономика должна быть экономной")))



    «Тщательнее надо работать», — Путин на ПМЭФ-2023

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  5. hammersmith 16.06.2023 16:18 # hammersmith
    VLAD PUTING.

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  6. narcot 16.06.2023 16:11 # narcot
    На ПМЭФ в день приезда Пыни «в связи с проведением технических работ» «временно будет отсутствовать доступ в интернет с мобильных устройств»

    По данным Faridaily, отключение мобильного интернета нужно, «чтобы во время пленарной сессии традиционного путинского мероприятия площадку форума не атаковали беспилотники».

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    Какое же, мать твою, СМЕХДЕРЖАВИЕ!

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  7. chelsea-69 16.06.2023 16:03 # chelsea-69
    Опять Джеймс с Чиливили по пезде пойдут, если выйдут

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