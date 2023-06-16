Анонс матча Мальта — Англия

В пятницу вечером сборная Англии возобновит свой путь в отборе к Евро-2024, сыграв на выезде с Мальтой.

Завершив выступление на предыдущем большом турнире, ЧМ-2022, на стадии четвертьфинала, англичане очень уверенно стартовали в отборе к Евро-2024.



Выиграв оба первых матча, сейчас команда Гарета Саутгейта возглавляет Группу С, тогда как Мальта находится на дне с нулем очков.



- Мальта проиграла все пять своих матчей против Англии с общим счетом 1:14. Последняя из этих пяти встреч случилась в сентябре 2017, когда родоначальники футбола одержали победу 4:0 в отборе к ЧМ-2018.



- Единственным голом, пропущенным Англией от Мальты, стал автогол голкипера Ричарда Райта в товарищеском матче в Та-Кали в июне 2000 (1:2).



- В своих 226 матчах в отборах к Чемпионатам Мира или Чемпионатам Европы мальтийцы одержали только семь побед (26 ничьих, 193 поражения).



- Англия выиграла 19 из своих 20 последних отборочных матчей к Чемпионатам Европы. Единственным исключением стало поражение 2:1 в гостях у Чехии в октябре 2019.



- Мальта проиграла все три последних матча во всех соревнованиях, хотя до того — только три из восьми (4 победы, 1 ничья).



- Англичане не проиграли ни одного из 29 последних матчей во всех соревнованиях, когда они забивали первыми (27 побед, 2 ничьи), причем в 24 из них они не пропускали.



- Капитан англичан Харри Кейн забивал в 13 из своих 15 матчах в отборах к Чемпионатам Европы (всего 17 голов).



Относительно своей оригинальной заявки из 25 игроков англичане недосчитались Льюиса Данка и Джуда Беллингема. Также Саутгейту и его тренерскому штабу предстоит оценить состояние Кайла Уолкера, Джека Грилиша, Джона Стоунса, Фила Фодена и Калвина Филлипса, которые позже всех прибыли в расположение сборной из-за занятости в финале Лиги Чемпионов. Леви Колуилл был привлечен к тренировкам первой команды из молодежной.



Евро-2024. Отборочный турнир. Группа C

Сборная Мальты — сборная Англии

Та-Кали. Стадион "Та-Кали". 21:45 Онлайн-трансляция Прогноз