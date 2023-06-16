Анонс матча Мальта — Англия
В пятницу вечером сборная Англии возобновит свой путь в отборе к Евро-2024, сыграв на выезде с Мальтой.
Завершив выступление на предыдущем большом турнире, ЧМ-2022, на стадии четвертьфинала, англичане очень уверенно стартовали в отборе к Евро-2024.
Выиграв оба первых матча, сейчас команда Гарета Саутгейта возглавляет Группу С, тогда как Мальта находится на дне с нулем очков.
- Мальта проиграла все пять своих матчей против Англии с общим счетом 1:14. Последняя из этих пяти встреч случилась в сентябре 2017, когда родоначальники футбола одержали победу 4:0 в отборе к ЧМ-2018.
- Единственным голом, пропущенным Англией от Мальты, стал автогол голкипера Ричарда Райта в товарищеском матче в Та-Кали в июне 2000 (1:2).
- В своих 226 матчах в отборах к Чемпионатам Мира или Чемпионатам Европы мальтийцы одержали только семь побед (26 ничьих, 193 поражения).
- Англия выиграла 19 из своих 20 последних отборочных матчей к Чемпионатам Европы. Единственным исключением стало поражение 2:1 в гостях у Чехии в октябре 2019.
- Мальта проиграла все три последних матча во всех соревнованиях, хотя до того — только три из восьми (4 победы, 1 ничья).
- Англичане не проиграли ни одного из 29 последних матчей во всех соревнованиях, когда они забивали первыми (27 побед, 2 ничьи), причем в 24 из них они не пропускали.
- Капитан англичан Харри Кейн забивал в 13 из своих 15 матчах в отборах к Чемпионатам Европы (всего 17 голов).
Относительно своей оригинальной заявки из 25 игроков англичане недосчитались Льюиса Данка и Джуда Беллингема. Также Саутгейту и его тренерскому штабу предстоит оценить состояние Кайла Уолкера, Джека Грилиша, Джона Стоунса, Фила Фодена и Калвина Филлипса, которые позже всех прибыли в расположение сборной из-за занятости в финале Лиги Чемпионов. Леви Колуилл был привлечен к тренировкам первой команды из молодежной.
Евро-2024. Отборочный турнир. Группа C
Сборная Мальты — сборная Англии
Та-Кали. Стадион "Та-Кали". 21:45 Онлайн-трансляция Прогноз
16.06.2023 16:00
Просмотров: 293
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
ухахахахаххахахахахахаахахахх))))))
Путин: «Зеленский не еврей, а позор еврейского народа»
(ответить)
друзья в мордоре
Убийца мебельного олигарха Михаила Кравченко каратист Алексей Пронин погиб в зоне СВО
Как выяснили журналисты, Пронин заключил в колонии контракт с Минобороны и отправился воевать, но был убит. При этом тело его пока в Рязанскую область не доставлено.
Алексей Пронин получил 16 лет тюрьмы за убийство в мае 2012 г. своего друга Михаила Кравченко, который был известен в стране как владелец мебельной сети «8 Марта».
(ответить)
Щёлкаем эти обоссанные кинжалы как орешки)
(ответить)
ухахахахаха) почти легендарное "экономика должна быть экономной")))
«Тщательнее надо работать», — Путин на ПМЭФ-2023
(ответить)
VLAD PUTING.
(ответить)
На ПМЭФ в день приезда Пыни «в связи с проведением технических работ» «временно будет отсутствовать доступ в интернет с мобильных устройств»
По данным Faridaily, отключение мобильного интернета нужно, «чтобы во время пленарной сессии традиционного путинского мероприятия площадку форума не атаковали беспилотники».
«На прошлой неделе целых три дня, с 7 по 9 июня, был ограничен доступ к интернету в Сочи и Адлере. Причина — Евразийский конгресс, на который приезжал пыня. Один из участников конгресса рассказывал, что из-за отключения LTE не работали приложения такси, банковские карты, а также почти не проходили звонки по сотовой связи», — отмечает Faridaily.
Какое же, мать твою, СМЕХДЕРЖАВИЕ!
(ответить)
Опять Джеймс с Чиливили по пезде пойдут, если выйдут
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий