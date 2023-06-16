Ковачич на пороге перехода в "Сити"

"Манчестер Сити" находится на пороге приобретения полузащитника "Челси" Матео Ковачича за 34 миллиона фунтов.

По информации ESPN, "Сити" и "Челси" значительно продвинулись в переговорах по Ковачичу в последние дни. Стороны уже согласовали общую стоимость сделки и сейчас обсуждают детали.



Один из ключевых вопросов, которые еще не решены, заключается в том, какую часть из указанных 34 млн. фунтов "Сити" заплатит сразу. "Челси" нужно заработать как можно больше до 30 июня, чтобы не нарушить правила финансового фейр-плей.



"Челси" уже не надеется предотвратить уход Ковачича, у которого остается 12 месяцев по контракту. Все стороны ожидают, что 29-летний хорват официально присоединится к "Сити" в ближайшие две недели.



Сам Ковачич уже согласовал основные условия личного контракта с чемпионами Премьер-Лиги, а оставшиеся детали будут улажены после возвращения Матео из сборной Хорватии.