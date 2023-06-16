Андрей Сантос проведет предсезонную подготовку с "Челси"

Полузащитник Андрей Сантос сможет провести предсезонную подготовку с "Челси".

Напомним, в январе "Челси" приобрел Сантоса у "Васко да Гамы" за 16 миллионов фунтов, однако Андрей не смог получить разрешение на работу в Англии, даже с помощью апелляции, оставшись в бразильском клубе на правах аренды.



Как сообщает Evening Standard, сейчас Сантосу удалось заручиться визой в США, где "Челси" проведет свое предсезонное турне. Это означает, что Андрей сможет тренироваться с командой Маурисио Почеттино.



В ближайшие дни Сантос также должен получить разрешение на работу в Англии, что позволит 19-летнему бразильцу стать частью первой команды "Челси" в новом сезоне.