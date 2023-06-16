Андрей Сантос проведет предсезонную подготовку с "Челси"
Полузащитник Андрей Сантос сможет провести предсезонную подготовку с "Челси".
Напомним, в январе "Челси" приобрел Сантоса у "Васко да Гамы" за 16 миллионов фунтов, однако Андрей не смог получить разрешение на работу в Англии, даже с помощью апелляции, оставшись в бразильском клубе на правах аренды.
Как сообщает Evening Standard, сейчас Сантосу удалось заручиться визой в США, где "Челси" проведет свое предсезонное турне. Это означает, что Андрей сможет тренироваться с командой Маурисио Почеттино.
В ближайшие дни Сантос также должен получить разрешение на работу в Англии, что позволит 19-летнему бразильцу стать частью первой команды "Челси" в новом сезоне.
16.06.2023 14:00
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Последние комментарии:
Андрей????
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Непонятно кто это, но походу норм игрок)
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Касадеи намного ярче провёл ЧМ, именно на него нужно обратить пристальное внимание Поччетино
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