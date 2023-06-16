Андрей Сантос проведет предсезонную подготовку с "Челси"

Андрей Сантос Полузащитник Андрей Сантос сможет провести предсезонную подготовку с "Челси".

Напомним, в январе "Челси" приобрел Сантоса у "Васко да Гамы" за 16 миллионов фунтов, однако Андрей не смог получить разрешение на работу в Англии, даже с помощью апелляции, оставшись в бразильском клубе на правах аренды.

Как сообщает Evening Standard, сейчас Сантосу удалось заручиться визой в США, где "Челси" проведет свое предсезонное турне. Это означает, что Андрей сможет тренироваться с командой Маурисио Почеттино.

В ближайшие дни Сантос также должен получить разрешение на работу в Англии, что позволит 19-летнему бразильцу стать частью первой команды "Челси" в новом сезоне.


Метки Сантос, Челси

Автор mihajlo   

Дата 16.06.2023 14:00

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Последние комментарии:




  1. vagifspurs 16.06.2023 14:40 # vagifspurs
    Андрей????

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  2. mancunia-planet 16.06.2023 14:18 # mancunia-planet
    Непонятно кто это, но походу норм игрок)

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  3. blueswin 16.06.2023 14:08 # blueswin
    Касадеи намного ярче провёл ЧМ, именно на него нужно обратить пристальное внимание Поччетино

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