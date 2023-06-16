"Лестер" близок к назначению ассистента Гвардиолы
Вылетевший из Премьер-Лиги "Лестер" близок к назначению Энцо Марески своим новым главным тренером.
Мареска сменит на тренерском мостике "Лестера" Дина Смита, который выиграл лишь два из своих восьми матчей и не смог предотвратить выбывание "лис" в Чемпионшип.
В данный момент Мареска трудится ассистентом Хосепа Гвардиолы в "Манчестер Сити", едва отпраздновав требл с "горожанами".
Стоит отметить, что это уже второй период работы Марески в "Сити". Прежде Энцо тренировал резервную команду "горожан" U-23, после чего ненадолго отлучился в "Парму" на роль главного тренера.
По информации BBC, назначение 32-летнего итальянца может быть подтверждено уже в ближайшие 24 часа.
16.06.2023 13:00
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32- летний??? Вы уверены? Инфу то проверять надо, 43 ему
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