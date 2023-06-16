"Лестер" близок к назначению ассистента Гвардиолы

Энцо Мареска и Хосеп Гвардиола Вылетевший из Премьер-Лиги "Лестер" близок к назначению Энцо Марески своим новым главным тренером.

Мареска сменит на тренерском мостике "Лестера" Дина Смита, который выиграл лишь два из своих восьми матчей и не смог предотвратить выбывание "лис" в Чемпионшип.

В данный момент Мареска трудится ассистентом Хосепа Гвардиолы в "Манчестер Сити", едва отпраздновав требл с "горожанами".

Стоит отметить, что это уже второй период работы Марески в "Сити". Прежде Энцо тренировал резервную команду "горожан" U-23, после чего ненадолго отлучился в "Парму" на роль главного тренера.

По информации BBC, назначение 32-летнего итальянца может быть подтверждено уже в ближайшие 24 часа.


Метки Лестер, Манчестер Сити, Мареска, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 16.06.2023 13:00

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